Москва, 6 апреля, 2023, 09:29 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Султан Хамзаев («Единая Россия») предложил внести в законодательство поправки, которые обяжут обвинённых в дискредитации Вооружённых сил России проходить исправительные работы вне зависимости от назначенного штрафа.

Леся Полякова/РИА Новости Осужденный выполняет работу на свиноферме в исправительной колонии №8 УФСИН

«Внесу предложение коллегам-депутатам на обсуждение. Публичные личности, позволяющие себе разного рода выходки, комментарии касательно специальной военной операции и попытки дискредитации нашей армии, должны <…> быть обязаны проходить исправительные работы», — приводит слова депутата РИА Новости 6 апреля.

По словам Султана Хамзаева, публичные люди вместо подобных высказываний могли бы заняться социально полезным делом.

Накануне Тверской суд Москвы признал актёра Дмитрия Назарова виновным в дискредитации Вооружённых сил России. Народному артисту Российской Федерации был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.