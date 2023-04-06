Севастополь, , 09:27 — REGNUM Торпедные стрельбы в Чёрном море отработала модернизированная дизель-электрическая подводная лодка «Алроса». Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Черноморского флота ВМФ России.

Подводная лодка «Алроса» Andrew Butko

Уточняется, что экипаж указанной подлодки осуществляет отработку элементов курсовой задачи Л-3, являющейся составной частью программы подготовки субмарины к выполнению задач по предназначению.

Также указывается, что учения проводятся в Чёрном море на одном из полигонов и на данный момент уже отработаны: глубоководное погружение, алгоритмы действий по управлению кораблем и применению вооружения на различных глубинах, а также различные способы всплытия на поверхность.

«В ходе отработки элементов курсовой задачи экипаж выполнил торпедные стрельбы по подводным и надводным целям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следующего этапа учений экипаж подводного корабля произведёт постановку минных заграждений и отработает манёвры уклонения от воздействия противолодочной авиации.

Ремонт и модернизация подлодки «Алроса» были завершены в Севастополе весной 2022 года, после чего она приобрела новые боевые и технические возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля учения, в которых принимали участие свыше 3 тыс. военных Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и были задействованы стратегические ракетные комплексы «Ярс», завершило новосибирское ракетное соединение. Манёвры показали высокий уровень боевой подготовки указанного соединения и профессионализм его личного состава.