В России закрылись все магазины торговой сети «Карусель» через 19 лет после её основания

Москва, , 09:18 — REGNUM Последний магазин торговой сети «Карусель» был закрыт в феврале, через 19 лет после основания наиболее крупным в России продовольственным ретейлером X5 Group, который является владельцем сетей «Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик». Об этом 6 апреля рассказала президент группы Екатерина Лобачева в беседе с РБК.

Гипермаркет «Карусель» © Виталий Белоусов/РИА Новости

Как отметила Лобачева, такое решение было принято ещё два года назад с учётом мирового опыта в сфере розничных продаж из-за существенного изменения поведения потребителей.

Он уточнила, что на протяжении последних трёх-пяти лет российский потребитель стал больше склоняться к «разумности выбора» и более часто покупать онлайн. Из-за последнего, по словам президента группы, закупки продуктами впрок, ранее осуществляемые в гипермаркетах, тоже частично стали производиться через интернет.

В то же время Лобачева добавила, что считает, что такого рода закупки «не про разумное потребление», потому что, по её мнению, в семье как минимум с тремя детьми сложно предсказать, какие именно продукты окажутся нужны в течение недели.

Первый гипермаркет «Карусель» был открыт в Санкт-Петербурге в 2004 году. В 2008 году X5 Group выкупила эту торговую сеть и через 11 лет начала её трансформировать из-за перетока потребителей в другие форматы магазинов и снижения выручки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что крупный сервис доставки PickPoint прекращает работу в России из-за финансовых трудностей. Отмечается, что к снижению оборота логистического сервиса привел уход западных ретейлеров — основной части клиентского портфеля компании.