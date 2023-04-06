Донецк, , 09:17 — REGNUM После вхождения в составе Российской Федерации в Донецкой Народной Республике (ДНР) отменили смертную казнь и все вынесенные ранее смертные приговоры. Об этом в четверг, 6 апреля, в интервью ТАСС сообщила правозащитница Елена Шишкина.

Елена Шишкина © Валентин Спринчак/ТАСС

«Такая мера, как смертная казнь, в кодексе РФ отсутствует. ДНР, войдя в состав России, также ее не применяет и не назначает», — сказала Шишкина, отметив, что на территории ДНР с момента её вхождения в состав РФ применяется не противоречащее федеральному законодательство.

Также она добавила, что в регионе отменили исполнение вынесенных ранее приговоров о смертной казни.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил снять в Запорожской области мораторий на смертную казнь для террористов, осуществляющих противоправную деятельность на территории региона.