Москва, , 09:15 — REGNUM Несмотря на все усилия Запада, однополярный мир уходит в прошлое, уступая место такому содружеству народов, которое обеспечивает взаимовыгодное, уважительное и успешное развитие. Таков один из главных выводов, к которому пришли участники Московского экономического форума (МЭФ) — 2023, прошедшего в столице с 4 по 5 апреля, под председательством известного промышленника Константина Бабкина.

Эксперты сессии «БРИКС +. Новые возможности развития экономик мира», МЭФ-2023 © Фото предоставлено пресс-службой МЭФ

В ходе II пленарной дискуссии форума на тему «От глобализма к многополярности», Юрий Тавровский, заместитель председателя Общества российско-китайской дружбы, отметил, что Москва и Пекин вышли на иной уровень взаимодействия, который можно назвать боевым слаживанием.

«В условиях растущей агрессивности США и НАТО только слаживание сил России, Китая и других держав, входящих в ШОС и БРИКС, может предотвратить перерастание новой холодной войны в третью мировую войну», — убежден Тавровский.

Однако сначала крупным азиатским державам предстоит договориться между собой. На этообратил внимание индийский политолог Нандан Унникришнан. По его словам, Индия пока не может перестать быть составной частью глобальной системы, и кроме того, ей предстоит урегулировать ряд спорных вопросов с Китаем.

«XXI век не сможет стать азиатским, если Индия и Китай не решат все трансграничные споры. До тех пор остальные области сотрудничества не могут развиваться. Это проблема для всей Азии, у которой нет собственной архитектуры безопасности. Так что Индия будет пристально следить за развитием китайско-индийских отношений», — предупредил политолог.

МЭФ-2023: «Геополитика. Изменяющийся миропорядок: суверенитет цивилизаций и формирование нового баланса сил» © Фото предоставлено пресс-службой МЭФ

Под вопросом и интеграционные процессы в рамках государств бывшего СССР. Так, в рамках сессии «Постсоветское пространство — от дезинтеграции к взаимодействию» Канатбек Азиз, глава Национального института стратегических исследований при президенте Киргизии, заявил, что говорить об устойчивом развитии интеграционных процессов на постсоветском пространстве пока рано, а его собеседник Богдан Цырдя, глава Социал-демократического института Молдавии, констатировал, что в СНГ реализуются крупные геополитические проекты, разрывающие Содружество.

Учитывая это, эксперты призвали делать ставку не на многополярность как таковую, а создавать справедливую систему международных отношений. Об этом, например, выказался депутат Госдумы Дмитрий Новиков, первый зампред комитета Госдумы по международным делам.

«И перед Первой мировой войной, и перед Второй мир не был однополярным, но это не избавило человечество от потрясений. Многополярность — это отказ признавать политику гегемонизма и создание такой ситуации, когда гегемонизм оказывается невозможен. И роль БРИКС и ШОС в создании такого мира очень велика», — сказал Новиков в ходе сессии «БРИКС +. Новые возможности развития экономик мира».

И здесь для оптимизма есть основания, особенно если учесть положение Запада. Как заявил бывший депутат Европарламента, французский политолог Эмерик Шопрад, мультиполярный мир формируется одновременно с дедолларизацией мировой экономики.

«Европейцы печатают евро, а американцы — доллары. Они заперты на безумном поезде, которым стала их финансовая система. Все понимают, что глобализация агонизирует, а мы находимся в стадии перехода от глобализма к многополярности», — сказал Шопрад.

II Пленарная дискуссия «От глобализма к многополярности» © Фото предоставлено пресс-службой МЭФ

Похожий прогноз сделал доцент университета Джавахарлала Неру Сону Саини. В ходе сессии «Геополитика. Изменяющийся миропорядок: суверенитет цивилизаций и формирование нового баланса сил» он заявил о скором завершении западного господства, в то время как БРИКС крепчает и может стать альтернативой западным альянсам.

Европа же ослаблена и разобщена, а США, теряя геополитическое первенство, увлекают за собой весь европейский континент. Так полагает сербско-американский публицист, политик, историк, профессор Университета Баня-Луки Срджа Трифкович.

Что касается новой системы, приход которой предсказывают эксперты, то, по мнению академика РАН Сергея Глазьева, если в уходящем укладе главной была либеральная глобализация, то для нового главными станут взаимные инвестиции и сочетание конкурентных преимуществ для обеспечения взаимовыгодного и успешного развития, где уважаются права всех участников.

Этот уклад, как подытожил Глазьев, будет намного эффективнее прежних — как советского, так и американского.