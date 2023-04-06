Москва, , 09:02 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Вадим Немков, являющийся чемпионом организации Bellator в полутяжёлом весе, отказался от заключения контракта с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). Он рассказал об этом 6 апреля, его слова приводит ТАСС.

Спортсмен Вадим Немков © Валерий Шарифулин/ТАСС

Как отметил спортсмен, в UFC ему сделали предложение, которое оказалось менее выгодным, чем в Bellator.

«Мы поговорили с командой, с Фёдором [Емельяненко] и решили остаться [в Bellator]», — сказал он.

Вадим Немков победил на Гран-при Bellator в полутяжёлом весе в 2022 году. Спортсмен представляет команду Фёдора Емельяненко Fedor Team, и на данный момент у него в активе 16 побед и два поражения, при одном поединке, признанном несостоявшимся.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта другой российский боец ММА, Усман Нурмагомедов, выступающий под эгидой Bellator, одержал победу над американцем Бенсоном Хендерсоном. В результате этого он защитил титул чемпиона Bellator в лёгком весе.