Пресс-центр группировки войск «Запад»: гаубица «Мста-С» уничтожила польское орудие одним выстрелом

Донецк, , 08:57 — REGNUM Российские военные с помощью гаубицы «Мста-С» смогли уничтожить одним высокоточным снарядом «Краснополь» польское орудие Krab, из которого вели стрельбу артиллеристы ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.

152-мм САУ «Мста-С» Андрей Репин © ИА REGNUM

По его словам, бой завязался в районе населенного пункта Петропавловка (ДНР).

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Петропавловка расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» под командованием старшего лейтенанта Николая Волкова применил высокоточный боеприпас «Краснополь» и уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — сообщил Зыбинский в беседе с РИА Новости.

Снаряды «Краснополь» имеют калибр 152 мм. Они оснащаются полуактивной лазерной головкой самонаведения и следуют по лучу, отраженному от цели. Это позволяет добиваться прямого попадания в объект с погрешностью до 2 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря начальник «Конструкторского бюро приборостроения имени академика А. Г. Шипунова» Семен Погорельский заявил, что в России создали модификацию снаряда «Краснополь», которую можно устанавливать на летательные аппараты.