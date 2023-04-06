Москва, 6 апреля, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В четверг, 6 апреля, в столице России ожидается солнечная, сухая погода. Температура воздуха в городе составит +11… +13 °C. Об этом 6 апреля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Валерий Шарифулин/ТАСС Москва. Горожане во время отдыха в парке «Зарядье»

«Погода обусловится юго-западной периферией антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет солнечная и сухая погода. Я бы так сказал, «миллион на миллион», поскольку небо очень чистое, облачности минимум», — приводит его слова РИА Новости.

Синоптик уточнил, что температура воздуха в Москве составит +11… +13 °C, в Московской области: +9… +14 °C. Также он добавил, что ветер северо-восточного направления будет дуть со скоростью 4–9 м/с, а атмосферное давление немного вырастет и составит 755 мм ртутного столба.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал, что в начале второй и третьей декад апреля в Москве ожидаются серьёзные арктические вторжения. Он уточнил, что такие похолодания в столичном регионе случаются достаточно часто.