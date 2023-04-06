Пекин, , 08:52 — REGNUM В министерстве иностранных дел Китайской Народной Республики назвали вопрос Тайваня «первой красной линией», которую Соединённым Штатам Америки нельзя переходить в рамках американо-китайских отношений.

Влияние США на Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

«Проблема Тайваня входит в ключевые интересы КНР и является первой красной линией, которую нельзя пересекать в китайско-американских отношениях», — говорится в официальном заявлении МИД КНР 6 апреля.

В китайском внешнеполитическом ведомстве отметили, что вопрос «независимости Тайваня» несовместим с миром и стабильностью в регионе, а принцип «одного Китая» является основополагающим в рамках развития американо-китайских отношений.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Америки Кевин Маккарти после прошедшей в Калифорнии встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнем отметил, что Вашингтон продолжит развивать отношения с Тайбэем.