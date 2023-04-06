Москва, 6 апреля, 2023, 08:45 — ИА Регнум. Информации о том, что Северная Корея намерена возобновить дипломатическую деятельность, остановленную из-за пандемии, у МИД РФ нет, сообщили 6 апреля представители российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Северная Корея

«На данный момент не располагаем официально подтверждённой информацией о подготовке КНДР к возобновлению дипломатической деятельности после изоляции страны в течение трёх лет из-за пандемии коронавируса», — цитирует представителя МИД РФ РИА Новости.

В ведомстве добавили, что постоянно ставят вопрос перед Пхеньяном о ротации дипломатического состава посольства России. В Северной Корее сигнализировали о планах провести ротацию «по мере нормализации эпидемической ситуации».

Газета Financial Times в конце прошлого месяца опубликовала материал о намерении Северной Кореи возобновить дипломатическую деятельность, которая была сокращена из-за изоляции, связанной с пандемией. Также упоминались планы провести ротацию своих дипломатов в посольствах в ближайшие месяцы.

В Кремле 5 апреля состоялась церемония вручения верительных грамот послами ряда стран президенту РФ Владимиру Путину. Верительные грамоты вручили главе государства 17 послов.