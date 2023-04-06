Москва, 6 апреля, 2023, 08:31 — ИА Регнум. Российская артиллерия ведет дуэли с украинскими силами на берегу Каховского водохранилища, заявил командир одного из подразделений ВС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

«Обстановка — стабильная, ведутся артиллерийские обстрелы с противоположного берега. Также, соответственно, с этого берега ведутся обстрелы туда. В основном минометы, «Грады» (реактивные системы залпового огня)…» — сказал военнослужащий в беседе с РИА Новости.

Он также сообщил, что в ясную погоду почти ежедневно применяются беспилотные летальные аппараты. Военнослужащий отметил, что его подразделение уничтожает примерно по два вражеских дрона в неделю.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля РИА Новости распространило информацию о том, что ВС РФ укрепляют линию обороны по берегам Каховского водохранилища. Для этого используются дополнительные полосы невзрывных заграждений. Также возводятся фортификационные подземные сооружения.

5 апреля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ закончили подготовку к контрнаступлению в Запорожской области и скопили на линии соприкосновения свои резервы.