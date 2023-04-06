Мелитополь, 6 апреля, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Украинские войска на линии фронта в Запорожской области координируются и курируются иностранными военными. Об этом 6 апреля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press ВСУ

«Иностранные военные напрямую координируют и курируют действия различных подразделений украинских войск и скорость выполнения команд», — приводит его слова РИА Новости.

Рогов уточнил, что военным ВСУ приказано беспрекословно подчиняться приказам военных из других стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля Рогов рассказал, что группировка ВСУ закончила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области, для чего ею были скоплены резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов. Позднее он уточнил, что контрнаступление украинских войск в Запорожской области может начаться с массированных артиллерийских обстрелов и атак беспилотников-камикадзе.