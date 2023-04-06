Симферополь, , 08:29 — REGNUM Заместитель главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига заявил, что Киев готов начать с Москвой переговоры по Крыму, если Вооружённые силы Украины смогут достичь административных границ региона.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы окажемся на административной границе с Крымом, мы готовы открыть (дипломатическую) страницу для обсуждения этого вопроса», — приводит слова Сибиги Financial Times 6 апреля.

Отмечается, что Сибига имел в виду запланированное контрнаступление ВСУ, которое должно состояться весной этого года. По его словам, не исключен и военный путь взятия Крыма под свой контроль.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял, что Вооружённые силы Украины способны захватить Крым за пять-семь месяцев. По его словам, после захвата полуострова украинские власти в первую очередь намерены «искоренить всё российское».

Глава Крымского парламента Владимир Константинов, комментируя высказывание Подоляка о захвате полуострова, назвал соответствующие рассуждения «идиотскими» и отметил, что «с подобными персонажами будет короткий разговор». Депутат Государственной думы от Крымского региона Михаил Шеремет добавил, что любые переговоры с украинской стороной по Крыму являются недопустимыми.