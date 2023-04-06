Симферополь, 6 апреля, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Заявления украинских политиков о захвате Крыма ВСУ являются «идиотскими рассуждениями», со всеми подобными персонажами на полуострове будет короткий разговор. Об этом 6 апреля заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.

Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащий во время акции «Крымская весна» у здания Ялтинского городского совета

«Если Подоляк и подобные ему персонажи хотят в Крым, то мы ждём. Пусть не затягивают, нам есть о чём и чем поговорить с ними. Разговор будет коротким», — сказал он.

Константинов отметил, что раз «глашатаи киевского режима» снова взялись муссировать тему «зачистки» полуострова, дела у них идут крайне плохо. При этом глава крымского парламента уточнил, что такими заявлениями украинские политики отвлекают своё население от бедственного положения Украины.

«А в этом деле чем более идиотские рассуждения, тем, видимо, лучше общественность отвлекается. Следует учитывать уровень её оболванивания. В этом деле Украина — мировой чемпион. Потому — вполне можно развесить на подготовленные украинские уши разноцветную лапшу о переселении народов, массовых репрессиях и реституциях и прочую ненаучную фантастику», — пояснил он.

Также Константинов указал, что подобные заявления необходимо рассматривать как «весеннее обострение крымской темы в оккупированном Киеве», добавив, что жители Крыма давно понимают, с кем они имеют дело, и именно поэтому в 2014 году вернулись в состав России.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что ВСУ якобы способны захватить Крым за пять-семь месяцев. Он отметил, что после захвата Крыма в планы украинских властей в первую очередь входит «искоренение всего российского».

Позднее замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига указал, что Киев готов начать переговоры с Россией по Крыму в случае, если украинские войска дойдут до административной границы с этим российским регионом. Он также подтвердил, что не исключает взятия Крыма под контроль Украины военным путём.