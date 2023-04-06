ЦК КПК: мы накажем сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня
Пекин намерен принять решительные меры против сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня
Пекин, 6 апреля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Пекин примет решительные меры для наказания сепаратистских сил за действия, направленные на независимость Тайваня. Об этом говорится 6 апреля в заявлении канцелярии по делам Тайваня при ЦК Коммунистической партии Китая.
«Это ещё один провокационный акт со стороны руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, направленный на дальнейший сговор с Соединёнными Штатами, а также опору на США в стремлении к независимости», — говорится в заявлении, опубликованном после встречи спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой Тайваня Цай Инвэнь.
ЦК КПК резко осудил эту встречу и заявил, что намерен принять решительные меры для наказания сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня.
В заявлении отмечается, что Пекин будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая.
Министерство обороны Китая ранее потребовало от США прекратить все официальные контакты с тайваньскими властями. Политика Вашингтона в отношении Тайваня в Пекине была названа вмешательством во внутренние дела Китая.