Пекин, 6 апреля, 2023, 08:23 — ИА Регнум. Пекин примет решительные меры для наказания сепаратистских сил за действия, направленные на независимость Тайваня. Об этом говорится 6 апреля в заявлении канцелярии по делам Тайваня при ЦК Коммунистической партии Китая.

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«Это ещё один провокационный акт со стороны руководства Демократической прогрессивной партии Тайваня, направленный на дальнейший сговор с Соединёнными Штатами, а также опору на США в стремлении к независимости», — говорится в заявлении, опубликованном после встречи спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти с главой Тайваня Цай Инвэнь.

ЦК КПК резко осудил эту встречу и заявил, что намерен принять решительные меры для наказания сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня.

В заявлении отмечается, что Пекин будет решительно защищать государственный суверенитет и территориальную целостность Китая.

Министерство обороны Китая ранее потребовало от США прекратить все официальные контакты с тайваньскими властями. Политика Вашингтона в отношении Тайваня в Пекине была названа вмешательством во внутренние дела Китая.