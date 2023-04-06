Москва, 6 апреля, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Удары российской артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений украинских войск на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия армии России

ВСУ пытались совершить ротацию в районе населенных пунктов Двуречное, Синьковка и Стельмаховка. Кроме того, группировка войск «Запад» обнаружила и ликвидировала три украинские диверсионно-разведывательные группы.

Помимо этого, российские военные уничтожили с помощью самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» три укрытия противника возле населенных пунктов Новоселовское и Стельмаховка. ВСУ потеряли здесь 15 солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля военный обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что Вооружённые силы России могли нащупать слабое место в украинской обороне в районе города Купянска (Харьковская область). По словам эксперта, российские войска пытаются улучшить там свое тактическое положение.