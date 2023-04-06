Хабаровск, 6 апреля, 2023, 08:11 — ИА Регнум. За последние сутки в Хабаровском крае лесопожарные формирования потушили возгорания на площади чуть более 1,8 тысячи гектаров. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

«Ликвидировано 12 пожаров на общей площади 1808,5 гектара», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

На данный момент ведётся работа по тушению 11 пожаров на площади 912 гектаров. Всего привлечено 375 человек, задействовано 65 единиц служебной техники, а также пять воздушных судов.

В министерстве лесного хозяйства и лесопереработки отметили, что с начала пожароопасного сезона в регионе произошёл 51 пожар на общей площади 4640 гектаров.

Ранее глава Рослесхоза Иван Советников заявил, что темпы восстановления леса в России за последние два года превысили площадь погибших и вырубленных лесов. В 2022 году, по его словам, удалось восстановить 1,3 миллиона гектаров леса.