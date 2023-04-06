Брянск, 6 апреля, 2023, 07:59 — ИА Регнум. Повреждения получили десять домов при миномётном обстреле со стороны украинской армии в Брянской области. Об этом 6 апреля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

Как уточнил глава Брянской области, украинские военные обстреляли из миномётов посёлок Запесочье в Погарском районе. В результате обстрела получили лёгкие повреждения десять жилых домов и один легковой автомобиль.

Люди при обстреле не пострадали. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Брянской области пилота потерпевшего крушение легкомоторного самолёта.