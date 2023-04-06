Вашингтон, 6 апреля, 2023, 07:47 — ИА Регнум. Сорт оранжевых тюльпанов в Нидерландах назвали в честь Джилл Байден — супруги президента США Джозефа Байдена. Об этом 5 апреля сообщило агентство Associated Press.

(сс) The White House Первая леди США Джилл Байден

Букет оранжевых тюльпанов с махровыми лепестками сорта «Джилл Байден», первой леди США, вручил посол Нидерландов в Вашингтоне Андре Хаспелс. Торжественная церемония, на которой присутствовала супруга американского лидера, проходила в резиденции главы дипмиссии королевства.

Джилл Байден в ответ пожелала, чтобы названные в её честь тюльпаны стали знаком многолетней дружбы между двумя государствами.

В Нидерландах за всю историю страны лишь семь раз называли сорта тюльпанов в честь первой леди США. Впервые этой чести удостоилась Френсис Кливленд — супруга Гровера Кливленда, который был 22-м и 24-м президентом США (1885–1889 и 1893–1897). Кроме того, один из сортов тюльпанов был назван в честь Лоры Буш — супруги Джорджа Буша — младшего, 43-го президента США (2001–2009).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Великобритании на предстоящей коронации Карла III США будет представлять супруга президента Джилл Байден.