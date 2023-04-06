Пекин, 6 апреля, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Авианосец «Шаньдун» военно-морских сил Китая впервые покинул Южно-Китайское море и находится в 370 км к востоку от южной части Тайваня, сообщает тайваньская газета Liberty Times.

Tyg728 Авианосец Шаньдун

Газета отмечает, что министр обороны Тайваня Цю Гочжэн 5 апреля сообщил, что авианосец «Шаньдун» накануне прошел через пролив Лусон, соединяющий Южно-Китайское море с Тихим океаном, и в настоящее время находится в 200 морских милях к востоку от самой южной точки Тайваня — мыса Элуаньби.

Liberty Times подчёркивает, что «Шаньдун» в первый раз вышел за пределы Южно-Китайского моря. По мнению тайваньских военных, это может быть связано с венными учениями, которые проводит Китай.

Как ранее сообщалось, 5 апреля Китай начал специальное патрулирование в двух районах, центральном и южном, Тайваньского пролива.