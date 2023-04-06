Вашингтон, 6 апреля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Борьба США с Россией в украинском конфликте может лишить Вашингтон мирового господства, написал обозреватель Брахма Чиллани в статье для американской газеты The Hill.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он считает, что Соединенные Штаты напрасно тратят свои ресурсы на Украину, истощая свой потенциал. Автор статьи указал на угрозу сближения России и Китая, которое может подорвать влияние со стороны США в мире.

Кроме того, обозреватель отметил, что введение антироссийских санкций лишь укрепило связи РФ с КНР и подорвало устойчивость доллара как мировой валюты. Чиллани призвал Вашингтон сосредоточить внимание не на России, а на Китае, чтобы США смогли сохранить свой статус на мировой арене.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон назвал уникальным для истории человечества союз России и Китая.

Он указал на то, что обе страны взаимно дополняют друг друга, поскольку КНР промышленно развита, а Россия сильна своим оборонным сектором, а также лидирует в поставках сырья и редкоземельных минералов.