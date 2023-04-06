Американский журналист назвал роковую ошибку США в конфликте на Украине
Hill: США совершили на Украине роковую ошибку, грозящую Вашингтону потерей мирового господства
Вашингтон, 6 апреля, 2023, 07:22 — ИА Регнум. Борьба США с Россией в украинском конфликте может лишить Вашингтон мирового господства, написал обозреватель Брахма Чиллани в статье для американской газеты The Hill.
Он считает, что Соединенные Штаты напрасно тратят свои ресурсы на Украину, истощая свой потенциал. Автор статьи указал на угрозу сближения России и Китая, которое может подорвать влияние со стороны США в мире.
Кроме того, обозреватель отметил, что введение антироссийских санкций лишь укрепило связи РФ с КНР и подорвало устойчивость доллара как мировой валюты. Чиллани призвал Вашингтон сосредоточить внимание не на России, а на Китае, чтобы США смогли сохранить свой статус на мировой арене.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон назвал уникальным для истории человечества союз России и Китая.
Он указал на то, что обе страны взаимно дополняют друг друга, поскольку КНР промышленно развита, а Россия сильна своим оборонным сектором, а также лидирует в поставках сырья и редкоземельных минералов.