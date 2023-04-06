Пекин, 6 апреля, 2023, 07:25 — ИА Регнум. Американское правительство должно прекратить любые официальные контакты с властями Тайваня, заявило 6 апреля министерство обороны Китая.

U.S. Department of Defense Китайские солдаты

«Мы выражаем решительный протест против любых официальных контактов между США и Тайванем и проникновения тайваньских руководителей в Соединенные Штаты под любыми предлогами и причинами. Решительно возражаем против нарушения США принципа «одного Китая» и положений трех китайско-американских совместных коммюнике, а также любых их контактов с Демократической прогрессивной партией», — сказано в документе.

Министерство обороны КНР призвало Вашингтон неуклонно соблюдать свои политические обязательства перед Китаем по тайваньскому вопросу и перестать грубо вмешиваться во внутренние дела Китая.

Как сообщалось ранее, спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что Вашингтон продолжит укреплять связи с Тайванем. Это заявление Маккарти сделал после встречи с президентом Тайваня Цай Инвэнь, находившейся в США проездом по пути в Латинскую Америку.