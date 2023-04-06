Владивосток, 6 апреля, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Около 500 человек эвакуировались из-за пожара в здании школы в Приморском крае. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании в здании школы в поселке Заводской Артемовского городского округа поступила в региональное ведомство в 09:04 по местному времени (02:04 мск). Сработала автоматическая пожарная сигнализация.

Из образовательного учреждения до приезда пожарных самостоятельно эвакуировались 488 человек, в том числе 444 ребенка. К моменту прибытия пожарного расчёта на место происшествия наблюдалось задымление на первом и втором этажах школы. Как было установлено на месте, в здании произошло возгорание электрощита.

Огонь был оперативно ликвидирован, пострадавших в результате ЧП нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в здании Минобороны в центре Москвы, причиной которого стало возгорание электрочайника.