Вашингтон, 6 апреля, 2023, 06:46 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп был арестован по политическим причинам: он составляет реальную конкуренцию действующему главе Белого дома Джозефу Байдену на предстоящих президентских выборах. Такое заявление сделал 5 апреля ведущий Fox News Такер Карлсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По мнению Карлсона, подоплёка произошедшего в здании суда на Манхэттене в Нью-Йорке совершенно очевидна, в том числе для демократов. Трампу было предъявлено обвинение по уголовной статье лишь потому, что он собирается бросить вызов Байдену на президентских выборах в 2024 году.

«Все действительно так просто. Если бы Дональд Трамп ушел в отставку в 2020 году, разве сегодня ему были бы предъявлены обвинения? Конечно, нет», — указал телеведущий.

Кроме того, Карлсон назвал арест Трампа «самым явным вмешательством в выборы в истории США». Журналист отметил, что если разобраться в ситуации, то 34 пункта обвинения, предъявленных Трампу, — это на самом деле лишь одно преступление, в котором политика обвинили 34 раза.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Трамп назвал день предъявления обвинений ему судом в Нью-Йорке назвал «лучшим в истории». Политик указал, что арест и предъявление обвинений положительно повлияли на его планы по участию в президентских выборах в 2024 году.