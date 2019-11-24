ВСУ покидают Артёмовск — 407-й день спецоперации на Украине
Наступил 407-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали массово отступать и покидать город Артёмовск (ДНР). Украинские военные бегут из центра города под угрозой окружения, сообщает 6 апреля телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные аналитической записки ВСУ. По словам одного из украинских военных, подразделения выводят из города оправданно, «потому что просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск». В то же время российские войска, напротив, наращивают свои штурмовые группы — буквально за ночь в Артёмовск прибыло еще несколько групп, военная техника и артиллерия.
Тем временем ВС РФ продолжают уничтожать силы противника по всем направлениям. Кроме того, на купянском направлении артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ротации подразделений Украины и уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны.
Также известно, что, пока замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига строит планы контрнаступления на Крым, после чего, по его словам, можно будет перейти к переговорам с Россией, ВС РФ барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили около половины иностранных буксируемых и самоходных гаубиц.
Подробности — в трансляции ИА REGNUM.
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В РФ создали новую броню, выдерживающую взрыв двух килограммов «тротила»
Министру обороны России Сергею Шойгу в ходе посещения ОПК «Арзамасский машиностроительный завод» в Нижегородской области продемонстрировали новую броню, обеспечивающую дополнительную защиту. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба Минобороны.
МИД: Белый дом подтвердил, что координирует боевые действия ВСУ
Заявления координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, что США не поощряют ВСУ наносить удары за пределами Украины, подтверждает контроль действий Киева со стороны Вашингтона. Об этом 6 апреля заявила в Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Си Цзиньпин призвал прекратить боевые действия на Украине
Позиция Пекина по вооружённому конфликту на Украине состоит в том, что нужно содействовать прекращению огня и началу переговоров. Об этом, как сообщил МИД Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин 6 апреля в ходе встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Пекине.
Си Цзиньпин назвал первоочередную задачу в решении конфликта на Украине
На сегодняшний день первоочередная задача в решении конфликта на Украине состоит в содействии прекращению огня, «а также противодействии подливанию масла в огонь и усложнению проблемы». Об этом 6 апреля в ходе трёхсторонней встречи в Пекине с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщается на сайте МИД КНР.
Российский дрон «Ланцет» попал в американскую САУ, сбив с неё командира
Российский барражирующий беспилотный снаряд «Ланцет» по Артёмовском влетел сзади в движущуюся самоходную артиллерийскую установку САУ M109A3, произведённую в США, от чего с брони слетел её командир. Видео атаки было опубликовано 6 апреля в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
По Авдеевкой ВСУ обстреляли сдавшихся в плен украинских военных
В ходе боёв под Авдеевкой на территории Донецкой Народной Республике в плен сдалось подразделение ВСУ в количестве 14 человек во главе с командиром, но они погибли под обстрелом с украинской стороны. Об этом 6 апреля сообщил на брифинге 6 апреля официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
МО РФ: ВСУ уничтожают украинских военных для пресечения дезертирства
Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно уничтожают своих военнослужащих артиллерийским огнем, чтобы пресечь попытки дезертирства, сообщает 6 апреля Минобороны РФ.
Путин и Лукашенко на Высшем Госсовете Союзного государства — Главное
Задержан террорист, который проник на территорию Белоруссии, операцию проводили КГБ Беларуси и ФСБ РФ, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко 6 апреля, открывая заседание Высшего Государственного совета Союзного государства. «Через Россию они хотели вывезти его в другую страну», — пояснил белорусский лидер. Президент России Владимир Путин также выступил на открытии, анонсировав председательство своего белорусского коллеги.
Патриарх Кирилл назначил главного военного священника в зоне СВО
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл установил новую должность — главного военного священника в зоне проведения спецоперации. На неё назначен клирик Санкт-Петербургской епархии протоиерей Димитрий Василенков, награждённый двумя орденами Мужества. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Русской православной церкви.
«Патриарх Кирилл подписал указ о назначении протоиерея Димитрия Василенкова <…> главным военным священником духовенства, окормляющего военнослужащих Вооруженных сил России и сотрудников иных силовых структур в зоне проведения специальной военной операции», — сказано в сообщении.
Французский дипломатический источник заявил после переговоров Макрона в КНР, что лидер КНР готов поговорить по телефону с Зеленским, выберет подходящий момент — СМИ.
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области, осуществляющих выпуск боеприпасов различной номенклатуры, в том числе артиллерийские и авиационные боеприпасы. Глава российского военного ведомства проинспектировал цеха производства современных средств поражения. Минобороны РФ.
На южнодонецком направлении отражены три попытки противника провести разведку боем передовых позиций группировки «Восток», уничтожены до 20 боевиков. В ходе ведения воздушной разведки с помощью БПЛА «Орлан-30» в лесополосе была обнаружена и уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь» БМП «Брэдли», а при попытке её эвакуации, и бронированная ремонтно-эвакуационная машина.
Расчётами ЗРК «Тор», «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбиты три БПЛА «Фурия» и два «Валькирия». Также расчётами ЗРК «Бук» отражён ракетный удар реактивной системой залпового огня «Хаймарс». На Запорожском направлении силами и средствами разведки вскрыт и уничтожен расчётом самоходной артиллерийской установки «Мста» опорный пункт противника в районе населённого пункта Каменское, ликвидировано до 10 боевиков. Расчётами ЗРК «Тор» сбиты БПЛА «Лелека» и барражирующий боеприпас.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Восток» 6 апреля.
Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа в Нижегородской области
Министр обороны России Сергей Шойгу проверил на оборонных предприятиях Нижегородской области ход выполнения гособоронзаказа. Об этом 6 апреля сообщает Минобороны.
Путин назвал задачей ВС РФ остановить любые обстрелы Донбасса
Обстрелов Донбасса не должно быть — такая задача стоит сейчас перед военными — участниками спецоперации, заявил 6 апреля президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Балицкий заявил о контракте батальона им. Судоплатова с ВС РФ
В апреле добровольческий батальон имени Судоплатова заключит контракт с ВС России, заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле.
Путин заявил о жестокости киевского режима в отношении собственных граждан
Президенту России Владимиру Путину доложили о том, как на одном из участков соприкосновения Вооруженные силы Украины (ВСУ) расстреляли 300 снарядами 14 украинских военнослужащих, славшихся в плен. История была обнародована сегодня, 6 апреля, на встрече с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Из изложенных обстоятельств Путин сделал вывод, что ВСУ своих не жалеют, ведут себя в высшей степени цинично и жестоко.
Глава Запорожской области Балицкий — Путину: «Хочу поблагодарить от всех запорожцев за инициативу, процесс пошел по выдаче материнского капитала. Вы знаете, это очень важно, потому что за 30 лет так называемой независимости люди и близко не видели такого. И понимают сегодня, что Россия — государство социальное. Большое спасибо!».
«Если говорить об ответственности за проблему Украины, то полагаю, что ее должны взять на себя США и такие военные блоки, как НАТО», — заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
Я вас уверяю, медицинские учреждения Запорожской области будут современными и предоставлять услуги на самом высоком уровне — Путин на встрече с врио главы Запорожской области Балицким.
Сейчас ВСУ стреляют хаотично, больше по мирному населению — Пасечник.
Ситуация на территории ЛНР стабильная, противник стал меньше обстреливать республику — Пасечник.
Врио главы ДНР Денис Пушилин: «На встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным обсудили основные проблемы в Республике — обстрелы со стороны украинских вооруженных формирований, водоснабжение, ремонт дорог. Эти и другие задачи активно решаются сейчас на федеральном и региональном уровнях.
Владимир Владимирович обещал рассмотреть возможность расширения дороги на Успенку (Матвеев Курган) — самую удобную трассу для жителей республики для сообщения с другими регионами России. Тема уже обсуждается с Минтрансом РФ и комиссией во главе с Маратом Хуснуллиным. Также обговорили иные возможные способы перемещения, например железнодорожный. Главное, чтобы все пути были безопасными.
Поблагодарил президента за пристальное внимание ко всем проблемам и сложностям, а также практическую поддержку жителей Донецкой Народной Республики».
Российская артиллерия ведет дуэли с украинскими боевиками на берегу Каховского водохранилища, рассказал командир подразделения ВС РФ.
Основные заявления Владимира Путина на встрече с Денисом Пушилиным:
ВСУ на одном из участков уничтожили сегодня 14 своих военных, которые сдавались в плен;
РФ на Украине имеет дело с режимом, в наивысшей степени жестоким даже по отношению к своим военнослужащим;
задача РФ отодвигать ВСУ на расстояние, с которого они не смогут наносить ущерб;
есть планы строительства новых участков железной дороги в новых регионах РФ;
задача военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.
Российские бойцы взяли под контроль железнодорожную станцию в Артёмовске
Российские военные в результате наступательных действий заняли железнодорожную станцию в Артёмовске, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1» 6 апреля.
Сейм Литвы принял резолюцию о приглашении Украины в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе.
Задача всех наших военных формирований — сделать так, чтобы вообще обстрелов не было, заявил российский президент 6 апреля на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Владимир Путин проводит встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Си Цзиньпин призвал скорее возобновить мирные переговоры по Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее возобновить мирные переговоры по Украине. Он заявил об этом на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Пекине, его слова приводит Центральное телевидение Китая.
Минобороны показало совместную работу расчетов беспилотных летательных аппаратов «Леер-3» и комплекса постановки радиопомех Р-330 БМВ, воздействующих на узлы связи командных пунктов ВСУ.
Си Цзиньпин выступил за возобновление мирных переговоров по Украине как «можно скорее» и заявил, что политическое решение может быть достигнуто.
Украина и Польша договорились о совместном производстве танковых снарядов калибра 125 мм, заявили в Киеве.
Китай готов вместе с Францией призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности в украинском вопросе — Си Цзиньпин.
ВСУ безвозвратно потеряли в Артемовске от 15 до 20 тысяч человек — советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Депутат Госдумы объяснил громкие заявления Киева по Крыму
Киев делает громкие заявления о планируемом «контрнаступлении» и захвате Крыма, чтобы выпросить деньги у Запада и дать надежду украинским обывателям. Об этом заявил 6 апреля РИА Новости Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.
Погрануправление УФСБ России по Брянской области пресекло попытку проникновения на территорию РФ украинской ДРГ в количестве 20 человек — губернатор Богомаз.
УкроДРГ пыталась проникнуть в районе села Случовск Погарского района. Противнику было нанесено огневое поражение.
Песков прокомментировал идею Макрона повлиять на Россию через Китай
Россия будет продолжать спецоперацию на фоне отсутствия перспектив для мирного урегулирования ситуации на Украине, сообщил 6 апреля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На краснолиманском направлении противник предпринял попытки вернуть утраченные позиции. В результате огневого поражения артиллерией группировки войск «Центр» атака была сорвана, украинские националисты понесли потери в живой силе.
На червонодибровском участке предпринята попытка атаки взводом 15-го полка национальной гвардии Украины и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Расчеты реактивных систем залпового огня «Град» группировки «Центр» нанесли поражение, в результате чего противник понес потери и рассредоточился в лесном массиве.
Кроме этого, оперативной тактической авиацией группировки «Центр» нанесен авиационный удар по огневым средствам и живой силе противника.
Наземной разведкой вскрыта позиция ствольной артиллерии украинских националистов, которая была уничтожена беспилотным барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Заявление начальника пресс-центра группировки «Центр» 6 апреля.
США и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский вопрос, альянс не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление, заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
«РВ»: военные ВСУ массово отступают из Артёмовска
Украинские военные начали массово отступать и выходить из города Артёмовска (ДНР). Об этом 6 апреля сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
В ЛНР осужден украинский военнослужащий, передавший координаты для обстрела мирного населения.
На основании доказательств, собранных Следственным комитетом России, Верховным судом Луганской Народной Республики вынесен приговор военнослужащему Национальной гвардии Украины Владиславу Мельнику.
В ходе боевых действий в Донбассе им применялись методы, запрещенные Женевской конвенцией о защите гражданского населения во время войны и Дополнительным протоколом I к ней, связанные с посягательством на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, не принимающих участия в боевых действиях.
10 апреля 2022 года капитан Мельник, являясь начальником секции S-2 (разведка) штаба 2 батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины и находясь в городе Рубежное, с использованием квадрокоптера произвел разведку указанного населенного пункта. Им была обнаружена группа мирных жителей, находившихся в районе улицы 30 лет Победы и пытавшихся покинуть город по гуманитарным коридорам. С целью устрашения мирного населения Мельник предоставил вооруженным формированиям Украины координаты местонахождения мирных жителей, по которым в дальнейшем был произведен обстрел из минометов БМ-82. Гражданские лица успели покинуть место обстрела, в связи с этим ранений и жертв удалось избежать.
Россия не отказывается от возможности дипломатического урегулирования украинского конфликта, но с учетом «территориальных реалий», заявил Слуцкий.
ЕС активно участвует в конфликте на Украине, оказывая ей военную помощь — экс-президент Франции Франсуа Олланд.
В этом он признался во время беседы с пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили ему под видом Петра Порошенко.
На донецком направлении в районе населенного пункта Марьинка подразделениями мотострелкового соединения южной группировки войск была пресечена попытка ВСУ контратаковать позиции переднего края. В ходе стрелкового боя было уничтожено до 10 военнослужащих ВСУ. Огнём артиллерийских подразделений соединения также была уничтожена миномётная огневая позиция вместе с расчётом.
На авдеевском направлении расчётом батареи «Мста-Б» артиллерийской бригадой ЮВО в ходе контрбатарейной борьбы уничтожена огневая позиция и гаубица Д-30 ВСУ. На этом же направлении разведывательным подразделением 1 Армейского корпуса выявлен ПВД и минометные позиции противника в жилом массиве, которые были уничтожены огнем артиллерийских расчётов 120-мм миномётов.
Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» 6 апреля.
The Hill: затягивание Вашингтоном украинского конфликта может стоить ему мирового лидерства.
«США впустую растрачивают в конфликте на Украине свою мощь, крайне необходимую им для решающего противостояния со своим главным противником — Китаем», — пишет автор статьи Брахма Чиллани.
ДНР отменила смертную казнь после вхождения в состав РФ, заявила ТАСС член СПЧ при президенте РФ Елена Шишкина. По ее словам, смертные приговоры, вынесенные в республике ранее, не были приведены в исполнение.
На Украине разгорелся новый скандал с воровством гуманитарной помощи — подконтрольные США силовики обыскали Харьковскую госадминистрацию, сообщает в своем телеграм-канале член Общественной палаты РФ Александр Малькевич.
Национальное антикоррупционное бюро расследований Украины (НАБУ) провело обыски в военной администрации Харьковской области. Известно, что обыски прошли в кабинете у так называемого главы Олега Синегубова, его заместителя Виты Ковальской и директора департамента АПК Андрея Дорожко.
Между тем американский сенатор Джеймс Вэнс в интервью ведущему Fox News Такеру Карлсону заявил, что США не имеют возможности вести учет того, как используется финансовая и военная помощь, передаваемая Вашингтоном Киеву. Политик назвал такую ситуацию ужасной.
В США назвали сроки окончания вооружённого конфликта на Украине
Вооружённый конфликт на Украине завершится к концу лета или даже раньше, заявил офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу ThisDayPedia
Американские власти дают Украине возможность наносить удары по новым регионам России (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области) — координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
Гаубица «Мста-С» поразила польское орудие ВСУ с одного выстрела
Российские военные с помощью гаубицы «Мста-С» смогли уничтожить одним высокоточным снарядом «Краснополь» польское орудие Krab, из которого вели стрельбу артиллеристы ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский.
По его словам, бой завязался в районе населенного пункта Петропавловка (ДНР).
«В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Петропавловка расчет самоходной артиллерийской установки 2С19 «Мста-С» под командованием старшего лейтенанта Николая Волкова применил высокоточный боеприпас «Краснополь» и уничтожил самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — сообщил Зыбинский в беседе с РИА Новости.
Американская компания General Dynamics Land Systems получила контракт Минобороны США на $27,1 млн на танки Abrams для Украины. Срок исполнения — 29 сентября 2023 года, источник финансирования — фонд поддержки Украины.
Исходя из стоимости одного нового танка Abrams в $8,5 млн, речь может идти о «предпродажной» подготовке старых машин. Исполнителем контракта выступит Детройтский арсенал (танковый завод) в Мичигане.
Послы ЕС не смогли договориться, где закупать боеприпасы для Киева — Politico. План ЕС по закупке снарядов для Украины расколол страны союза из-за того, где размещать заказы, констатирует издание.
Следователи СК России расследуют факты преступной деятельности вооруженных формирований Украины на территориях Брянской и Курской областей.
По информации местных органов власти, украинский беспилотник атаковал территорию Суземского района Брянской области, в результате чего один человек пострадал.
Украинские вооруженные формирования произвели минометный обстрел поселка Запесочье Погарского района Брянской области. Частично повреждены десять жилых домов и гражданское транспортное средство.
Кроме того, четыре населенных пункта — Гордеевка, Успеновка, Троицкое в Кореневском районе и поселок Краснооктябрьский Глушковского района Курской области — в результате обстрела со стороны ВСУ обесточены. Без электроснабжения остаётся около 300 человек, пострадавших нет.
Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетике Украины в 10 млрд долларов. Речь идёт об объектах энергетической, газовой и тепловой инфраструктуры страны.
По данным экспертов, для экстренного ремонта Киеву необходимо предоставить не менее 1,2 млрд долларов. Из отчёта следует, что наибольшие повреждения получил энергокомплекс. Ущерб атомным станциям составил около 770 млн долларов.
Греция не намерена отправлять Украине танки Leopard 2A6 и российские ЗРК C-300.
Афины отказали в поставках танков Leopard и ЗРК Киеву, заявил министр обороны Греции Николаос Панайотопулос. Страна ранее уже поставляла несколько БМП, а также боеприпасы различного калибра. Однако, по словам Панайотопулоса, Греция дает то, что она способна дать, но ничего из того, что могло бы хоть в малейшей степени ослабить собственную обороноспособность.
В Госдуме заявили, что переговоры с Киевом по вопросу Крыма исключены
Любые переговоры с Киевом по вопросу о статусе полуострова Крым исключены, попыткам посягательства ВСУ на российские территории будет дан сокрушительный отпор. Об этом 6 апреля заявил депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет («Единая Россия»).
Рогов: ВСУ на Запорожском фронте координируют иностранные военные
Украинские войска на линии фронта в Запорожской области координируются и курируются иностранными военными. Об этом 6 апреля заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В Крыму заявили, что с желающими захватить регион будет короткий разговор
Заявления украинских политиков о захвате российского Крыма ВСУ являются «идиотскими рассуждениями», и со всеми подобными персонажами на полуострове будет короткий разговор. Об этом 6 апреля заявил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов.
Старший наводчик рядовой Аюр Очиров в составе орудийного расчета поддерживал огнем оборонительные действия российских войск. Численно превосходящий противник, задействовав артиллерию и минометы, пытался силами пехоты и бронетанковых групп прорвать оборону, сообщает Минобороны РФ. Аюр Очиров, получив координаты цели, точно определил дальность до объектов и точку прицеливания, быстро навел орудие и открыл огонь на поражение. В результате его расчет уничтожил две боевые бронированные машины, боевую машину пехоты, а также несколько пехотинцев противника.
По итогам боя российские десантники отбили вражескую атаку. Боевики, понеся существенные потери, были вынуждены отступить.
Число обученных в Евросоюзе боевиков ВСУ в апреле достигнет более чем 16 тыс. человек, заявил командующий тренировочной миссией ЕС вице-адмирал Эрве Блежан. Подготовка ведется «в полной координации» с партнерами ЕС. Цель этих обучений — повышение военного потенциала ВС Украины.
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос заявил, что его страна не будет поставлять Украине танки Leopard 2A6.
Российские артиллеристы сорвали три попытки ротации подразделений ВСУ
Удары российской артиллерии сорвали три попытки ротации подразделений украинских войск на купянском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский в беседе с РИА Новости.
Польша объявила о новом пакете военной помощи для Украины. Об этом с гордостью заявил президент Украины Зеленский в ходе своего польского визита.
«Сегодня мы подписываем документ о поставках польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО Piorun, МиГов и другого вооружения, в котором мы так нуждаемся», — сказал Зеленский.
Война против населения Донбасса, развязанная в 2014 г. киевскими властями, пришедшими к власти в результате антиконституционного переворота, самым жестоким образом отразилась на детях.
За эти годы в этом регионе погибли сотни детей, в десятки раз больше получили ранения. Самой маленькой жертве украинской агрессии в день гибели исполнилось только 27 дней.
Из выступления постоянного представителя В. А. Небензи на неформальной встрече Совета Безопасности ООН по «формуле Арриа» на тему «Дети и вооруженный конфликт: Украинский кризис. Эвакуация детей из зоны конфликта».
Украина подала прямую заявку на вступление в НАТО — министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Также, как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, на встрече министров иностранных дел стран НАТО с украинским коллегой Дмитрием Кулебой «говорили о поставках оружия, а не о мире».
ВСУ обстреляли из миномётов посёлок Запесочье в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Никто не пострадал, частично повреждены десять жилых домов и легковое авто, уточнил он.
Минобороны США подписало контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems суммой в $27,1 млн на танки M1A1 Abrams, которые отправятся на Украину. Об этом заявила пресс-служба Пентагона. Какое конкретное количество танков произведут — не сообщается. Средства выделены в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины.
Сводка представительства ЛНР в СЦКК за истекшие сутки, 5 апреля.
Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел по н. п. Рубежное с применением РСЗО HIMARS (2 ракеты).
В результате обстрела погибли двое мужчин 1956 и 1958 г. р., ранения получила мирная жительница, а также повреждено два многоквартирных жилых дома.
Вторая группа украинских артиллеристов-новобранцев завершила обучение на 155-мм САУ АS90 – сообщает минобороны Великобритании.
Варшава передала Киеву «примерно 25% своей тяжелой техники», но при этом не получила за поставки ВСУ самую новую технику, «о которой мечтала» — бывший министр обороны Польши Януш Земке.
«Подталкивание украинцев к наступлению неоправданно» и «нет никаких шансов на военное окончание конфликта» — бывший глава Сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак.
«Военного финала конфликта мы точно не увидим в ближайшее время. Поездка Зеленского в Варшаву — первая из серии визитов, направленных на формирование коалиции государств, которые поддержат его в переговорах о будущем Украины», — заявил Скшипчак.
Украинская группировка войск завершила подготовку к контрнаступлению в Запорожской области — Рогов.
«Они готовы и ждут отмашки. Всё может произойти в любой момент, и мы готовы во всеоружии встретить врага», — заявил он.
Поездка Владимира Зеленского в Варшаву не заставит поляков забыть о преступлениях Степана Бандеры, написала обозреватель Associated Press Ванесса Гера.
По ее словам, многие поляки требуют от Анджея Дуды, чтобы страдания от украинцев не оказались забыты. Она обратила внимание, что президент Польши на встрече с Зеленским поднял эту острую тему, заявив, что «мы не можем забыть тех, кто погиб в прошлом».
Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России, пишет французское издание Le Figaro.
Однако, по мнению автора материала, Макрон может не достичь своей цели. Отмечается, что для привлечения Китая в «западный лагерь» по вопросу Украины политик использует неэффективные методы, в частности финансовое давление.
Российской стороне удалось получить секретные данные от американского ударно-разведывательного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-9 Reaper («Жнец»), упавшего в Черном море недалеко от Крыма, пишет «Свободная пресса».
«Специалисты этих серьезных организаций получили возможность не только изучить распайку сверхвысокочастотных блоков РЛС APY-8, но и определить энергетические параметры ее работы, включая режим обращенной синтезированной (ISAR) и синтезированной (SAR) апертур», — утверждается в публикации.
МИД заявил о попытках Украины воздействовать на российские спутники связи
Киев при участии иностранных специалистов предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи, говорится в распространенном 5 апреля заявлении МИД России.
«Киевский режим <…> предпринимает попытки воздействия на российские гражданские спутники связи», — говорится в заявлении.
У пилота упавшего в Брянской области самолёта был с собой автомат
Пилот упавшего в Брянской области украинского легкомоторного самолёта был с оружием, у него обнаружили автомат и магазины к нему. Об этом 5 апреля сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Росгвардии.
Он отметил, что в задержании украинского пилота были задействованы все силовые структуры региона. В настоящее время им занимаются сотрудники регионального управления ФСБ.
Украина и НАТО готовят совместный план по вторжению в Россию
Совместный план по вторжению в Россию разрабатывают Украина и Североатлантический альянс, они готовятся организовать захват Крыма уже в 2023 году, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для журнала American Conservative.
Автор публикации отмечает, что украинские власти неоднократно заявляли о намерении использовать натовское вооружение для захвата полуострова. В статье также подчеркивается, что поддерживаемое НАТО вторжение в Россию почти гарантированно спровоцирует масштабную войну.
Зарубежные розничные потребительские бренды, остановившие или временно приостановившие бизнес в России из-за специальной военной операции, по оценкам консультантов, могли потерять в общей сложности до 2 миллиардов долларов. Убытки ушедших компаний подсчитал «Коммерсантъ».
По информации издания, общий объем потерь в виде недополученной прибыли зарубежных брендов превысил 1,3–1,5 миллиарда долларов. Однако с учетом временно неработающих магазинов сетей, не заявлявших об уходе, сумма может достигать 2 миллиардов долларов.
В Польше убедились в необходимости денацификации Украины
Украинские беженцы, в большом количестве прибывшие в Польшу, убедили местное население в необходимости денацификации Украины. Об этом 5 апреля написал в своей статье для Myśl Polska обозреватель Конрад Ренкас.
«Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев», — указывает журналист.
Барражирующие боеприпасы «Ланцет» уничтожили 45% иностранных гаубиц ВСУ
Применение беспилотников «Ланцет» для уничтожения артиллерии противника эффективно и с боевой, и с экономической точек зрения, потому что для уничтожения одной гаубицы, как правило, требуется всего один барражирующий боеприпас.
Появилась видеозапись допроса задержанного под Брянском украинского пилота
Допрос задержанного в Брянской области пилота украинского самолета Александра Морозова сняли на видео. Он сообщил, что проживает в городе Мерефа Харьковской области. Морозов рассказал, что взлетел на самолете с территории одного из заброшенных предприятий.
Задержанный также утверждает, что не знал, что находится в воздушном пространстве России, и считал, что летит «на юг по маршруту из Киевской области», как ему обещали заказчики.
В Киеве назвали условие для начала переговоров с Россией по Крыму
Переговоры с Россией по Крыму готов начать Киев в случае, если украинские войска дойдут до административной границы с этим российским регионом. Такое заявление 5 апреля сделал замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Сибига изданию Financial Times.
Минобороны РФ передает привет с огневой. Раздается грохот гаубицы, взблескивает белое пламя, поднимается пыль. После первого выстрела артиллеристы готовятся ко второму. «Установить наводку! Зарядить!» – дает команду командир орудия с позывным «Рыбак». Во время боевой работы ему удается вкратце рассказать, как из Кемеровской области он попал сюда, как неделями ожидал повестку: «Не дождался, пошел в военкомат, чтобы хотя бы в добровольцы записали».
С передовой военнослужащий приветствует своих родных и близких: «Хочу передать привет большой своей семье (у меня жена, двое сыновей). Ну и всем, кто меня узнал, всем, кто меня помнит. Всем большой привет. Я жив, здоров, у меня все хорошо».
Командующий объединением ВВС и ПВО Западного военного округа генерал-лейтенант Олег Маковецкий вручил медаль «Золотая Звезда» родственникам Героя России Алексея Боровикова. Церемония передачи высшей государственной награды состоялась в штабе объединения ВВС и ПВО ЗВО в Санкт-Петербурге.
«Очень любил свою семью… Он не видел жизни без своей работы. Он любил ее душой, гордился всегда этим. Всегда на помощь приходил. Если даже кто-то ночью позвонит — он встанет и пойдет», — рассказала Наталья, вдова Героя России.
Экипаж вертолёта Ка-52 в составе командира майора Михаила Абраменко и штурмана-оператора майора Алексея Боровикова с самого начала спецоперации выполнил более 600 боевых вылетов. За период участия в СВО экипаж уничтожил 23 танка, 12 БТР, четыре БМП и три САУ.
Главное о специальной военной операции на Украине за 5 апреля 2023 года.
Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Селидово Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины.
На донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии уничтожено два бронетранспортера, один танк, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за сутки на данном направлении составили свыше 410 украинских военнослужащих и наёмников.
Минобороны РФ.