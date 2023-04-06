Наступил 407-й день специальной военной операции (СВО) на Украине. Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали массово отступать и покидать город Артёмовск (ДНР). Украинские военные бегут из центра города под угрозой окружения, сообщает 6 апреля телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на данные аналитической записки ВСУ. По словам одного из украинских военных, подразделения выводят из города оправданно, «потому что просто не хватает территории, чтобы содержать там такое количество войск». В то же время российские войска, напротив, наращивают свои штурмовые группы — буквально за ночь в Артёмовск прибыло еще несколько групп, военная техника и артиллерия.

Цитата из х/ф «Лучшие в аду» реж Андрей Батов. Россия. 2022 СВО на Украине

Тем временем ВС РФ продолжают уничтожать силы противника по всем направлениям. Кроме того, на купянском направлении артиллерия группировки войск «Запад» сорвала три попытки ротации подразделений Украины и уничтожила три диверсионно-разведывательные группы ВСУ из состава 14-й и 92-й отдельных механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны.

Также известно, что, пока замглавы офиса президента Украины Андрей Сибига строит планы контрнаступления на Крым, после чего, по его словам, можно будет перейти к переговорам с Россией, ВС РФ барражирующими боеприпасами «Ланцет» уничтожили около половины иностранных буксируемых и самоходных гаубиц.

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