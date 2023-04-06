Тель-Авив, Израиль, 6 апреля, 2023, 06:50 — ИА Регнум. На юге Израиля, вблизи границы с сектором Газа, зазвучали предупреждающие о возможных ракетных атаках сирены, сообщает 6 апреля пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Израиля

«Получено сообщение о звуках сирен, прозвучавших в общинах Патиш и Ранен. Подробности последуют», — говорится в заявлении.

Также сирены были слышны в кибуце Дорот.

Как ранее сообщалось, 5 апреля из сектора Газа по территории Израиля было выпущено девять ракет. Четыре из них были перехвачены противоракетной системой «Железный купол».