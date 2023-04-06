Москва, 6 апреля, 2023, 06:30 — ИА Регнум. Заторы льда на реках угрожают наводнениями в Новгородской, Ленинградской, Тверской и Вологодской областях, а также Приморском крае, сообщил Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

По информации учреждения, опасная ситуация коснулась рек Мста, Ловать, Паша и Оять. Кроме того, угрозу наводнений создает обстановка на реках бассейна Уссури.

Во ВНИИ ГОЧС также предупредили об аналогичных опасных явлениях на малых реках Алтайского края и Хакасии. Помимо этого, существует высокая вероятность подтопления склоновыми стоками воды в Красноярском и Забайкальском краях, а также в Кемеровской, Новосибирской, Омской и Иркутской областях.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта министерство строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края подтопление автодороги изолировало от остального мира 11 сёл Сретенского района, в котором ввели режим чрезвычайной ситуации.

1 апреля управление МЧС России по Брянской области распространило информацию, что в регионе в зоне подтопления оказались свыше 700 жилых домов. В зоне бедствия проживает более 1500 человек.