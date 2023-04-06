Иркутск, 6 апреля, 2023, 06:26 — ИА Регнум. Два человека погибли, ещё семеро получили травмы в результате столкновения легкового автомобиля и «Газели» в городе Вихоревка Иркутской области. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла утром в городе Вихоревка Братского района. Около 05:00 по местному времени (00:00 мск) на перекрестке улиц Дзержинского и Ленина произошло столкновение двух автомобилей. По предварительным данным, ДТП спровоцировал автомобиль ВАЗ.

В результате ДТП на месте аварии погибли две женщины, ещё семь человек были госпитализированы бригадой скорой помощи в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести.

Уточняется, что «Газель» не была маршруткой. По факту смертельной аварии начата проверка, сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.