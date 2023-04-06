Южно-Сахалинск, 6 апреля, 2023, 06:48 — ИА Регнум. Гражданин одного из государств Средней Азии был приговорён судом в Сахалинской области к 12 годам лишения свободы за помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности, сообщает 6 апреля пресс-служба управления ФСБ России по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Исходя из фактических обстоятельств совершенного подсудимым преступления и степени его общественной опасности, суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу», — говорится в сообщении.

Иностранец придерживался радикальных течений ислама. Проживая в Сахалинской области, он общался в интернете с активным членом международной террористической организации и принял решение участвовать в деятельности этой структуры. Он систематически перечислял деньги боевикам, а также оказывал им помощь в подготовке к совершению преступлений террористической направленности.

Как сообщалось ранее, Басманный суд Москвы арестовал на два месяца Дарью Трепову, обвиняемую в совершении теракта, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).