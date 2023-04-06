Санкт-Петербург, 6 апреля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Родственники Героя России майора Алексея Боровикова, погибшего в ходе специальной военной операции, получили медаль «Золотая Звезда» из рук командующего объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенанта Олега Маковецкого. Видеозапись церемонии обнародовало Министерство обороны РФ.

duma.gov.ru Звезда Героя России

«Сегодня мы собрались, чтобы вручить Звезду Героя одному из наших братьев, который выполнил до конца свой воинский долг», — сказал генерал-лейтенант.

Мероприятие прошло в штабе объединения ВВС и ПВО ЗВО в Санкт-Петербурге. В зале присутствовали также сослуживцы майора и представители городской администрации.

Боровиков был штурманом экипажа разведывательно-ударного вертолета Ка-52 («Аллигатор») и с начала спецоперации совершил свыше 600 вылетов. Его команда занималась сопровождением и прикрытием вертолетов Ми-8 во время эвакуации пострадавших.

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