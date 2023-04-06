Семье Героя России Алексея Боровикова вручили медаль «Золотая Звезда»
Минобороны РФ показало кадры вручения медали «Золотая Звезда» семье Героя России Алексея Боровикова
Санкт-Петербург, 6 апреля, 2023, 06:12 — ИА Регнум. Родственники Героя России майора Алексея Боровикова, погибшего в ходе специальной военной операции, получили медаль «Золотая Звезда» из рук командующего объединением военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) генерал-лейтенанта Олега Маковецкого. Видеозапись церемонии обнародовало Министерство обороны РФ.
«Сегодня мы собрались, чтобы вручить Звезду Героя одному из наших братьев, который выполнил до конца свой воинский долг», — сказал генерал-лейтенант.
Мероприятие прошло в штабе объединения ВВС и ПВО ЗВО в Санкт-Петербурге. В зале присутствовали также сослуживцы майора и представители городской администрации.
Боровиков был штурманом экипажа разведывательно-ударного вертолета Ка-52 («Аллигатор») и с начала спецоперации совершил свыше 600 вылетов. Его команда занималась сопровождением и прикрытием вертолетов Ми-8 во время эвакуации пострадавших.
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