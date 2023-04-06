Вашингтон, 6 апреля, 2023, 06:11 — ИА Регнум. Более 150 человек из числа представителей духовенства обвинили в сексуальном насилии более чем над 600 детьми в американском городе Балтимор. Соответствующая информация была опубликована 5 апреля в отчёте генпрокурора штата Мэриленд Энтони Брауна.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Уточняется, что речь идёт о преступлениях, совершённых в период с начала 1940-х годов по 2002 год. Большинство обвиняемых являются представителями духовенства, но в список попали и другие сотрудники архиепархии города. Всего в перечне числятся 156 человек, часть имён при этом скрыта.

При этом отмечается, что обвиняемых, вполне возможно, гораздо больше.

Архиепископ Балтимора Уильям Лори в ответ на публикацию отчёта извинился за все указанные в документе злоупотребления. Кроме того, Лори пояснил, что в отчёте описан предосудительный период в истории архиепископии, который невозможно и не нужно пытаться забыть или скрыть.

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