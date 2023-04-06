Вашингтон, 6 апреля, 2023, 05:54 — ИА Регнум. День предъявления обвинений ему судом в Нью-Йорке назвал «лучшим в истории» экс-президент США Дональд Трамп. Такое заявление политик сделал 5 апреля в социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Это был невероятный опыт, возможно, лучший день в истории для того, кто пережил предъявление необоснованных обвинений», — указал Трамп.

Экс-президент США отметил, что арест и предъявление обвинений положительно повлияли на его планы по участию в президентских выборах в 2024 году. По словам Трампа, его рейтинги ещё никогда не были такими высокими, на предвыборную кампанию удалось собрать $10 млн, а в конце дня ему удалось произнести очень важную речь.

Кроме того, Трамп начал на своём сайте продажу футболок с принтом, который представляет собой портрет Трампа, стилизованный под фотографии, которые делают сотрудники полиции при возбуждении дела. Под «фотографией» красуется надпись «невиновен».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президенту США Трампу были предъявлены обвинения в финансовых махинациях по 34 пунктам. В совокупности максимальный срок, который грозит политику по всем пунктам. теоретически может составить 136 лет.