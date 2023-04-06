Брянск, 6 апреля, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Допрос задержанного в Брянской области пилота украинского самолета Александра Морозова сняли на видео, запись этой беседы опубликовал Telegram-канал Mash.

Victor Задержание

Он сообщил, что проживает в городе Мерефа Харьковской области. Морозов рассказал, что взлетел на самолете с территории одного из заброшенных предприятий.

Задержанный также утверждает, что не знал, что находится в воздушном пространстве России, и считал, что летит «на юг по маршруту из Киевской области», как ему обещали заказчики.

Пилот заявил, что за выполненную работу он должен был получить 50 тысяч гривен (108 970 рублей). Кроме того, он сообщил, что летел не один. Перед его самолетом двигалось другое воздушное судно похожего типа.

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Мужчина уточнил, что он должен был выполнить контрольный полет на малых высотах, чтобы проверить работу российской системы противовоздушной обороны (ПВО). Он добавил, что самолет упал из-за сломанного винта.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля пограничное управление ФСБ по Брянской области распространило информацию о падении возле населенного пункта Бутовск самолета А-22 («Летучая лисица»), пилот которого попытался вернуться на украинскую территорию. Его задержали российские пограничники.

У мужчины изъяли автомат. По имеющейся информации, на Украине задержанный является создателем организации «Гражданский военный патруль», которая активно помогает ВСУ