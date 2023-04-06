В бою с группой террористов в Ингушетии убито трое полицейских

Малгобекский район, Ингушетия, , 05:55 — REGNUM В перестрелке с террористами на территории Ингушетии погибли трое сотрудников полиции, сообщает 6 апреля РЕН ТВ.

Антитеррор Иван Шилов © ИА REGNUM

«К сожалению, погибли три человека. Все погибшие — полицейские. Ещё семь человек получили ранения», — сообщил телеканалу источник.

Потери, понесённые террористами, пока не известны.

Как сообщалось ранее, группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района республики. Террористы забаррикадировались в одном из домовладений.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ингушетии боевики открыли огонь по силовикам при попытке задержания

Читайте развитие сюжета: СМИ: напавшие на силовиков в Ингушетии боевики скрылись с места перестрелки