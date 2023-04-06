Малгобекский район, Ингушетия, 6 апреля, 2023, 05:55 — ИА Регнум. В перестрелке с террористами на территории Ингушетии погибли трое сотрудников полиции, сообщает 6 апреля РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Антитеррор

«К сожалению, погибли три человека. Все погибшие — полицейские. Ещё семь человек получили ранения», — сообщил телеканалу источник.

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Потери, понесённые террористами, пока не известны.

Как сообщалось ранее, группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района республики. Террористы забаррикадировались в одном из домовладений.