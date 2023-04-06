Террористы убили в Ингушетии трёх полицейских
В бою с группой террористов в Ингушетии убито трое полицейских
Малгобекский район, Ингушетия, 6 апреля, 2023, 05:55 — ИА Регнум. В перестрелке с террористами на территории Ингушетии погибли трое сотрудников полиции, сообщает 6 апреля РЕН ТВ.
Иван Шилов ИА REGNUM
Антитеррор
«К сожалению, погибли три человека. Все погибшие — полицейские. Ещё семь человек получили ранения», — сообщил телеканалу источник.
Потери, понесённые террористами, пока не известны.
Как сообщалось ранее, группа боевиков открыла огонь по сотрудникам правоохранительных органов в селении Зязиков-Юрт Малгобекского района республики. Террористы забаррикадировались в одном из домовладений.