Донецк, 6 апреля, 2023, 05:57 — ИА Регнум. Барражирующими боеприпасами «Ланцет» в зоне СВО уничтожено около половины иностранных буксируемых и самоходных гаубиц, сообщает 6 апреля РИА Новости, ссылаясь на информированный источник.

Nickel nitride БПЛА Ланцет

«Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» демонстрируют в рамках СВО высокую эффективность и на сегодняшний день стали фактически одним из основных средств контрбатарейной борьбы: из более чем 100 буксируемых гаубиц и самоходных артиллерийских установок производства стран НАТО, уничтоженных на Украине с начала этого года, конкретно дронами-камикадзе было поражено около 45%», — сообщил источник.

По мнению источника, применение беспилотников «Ланцет» для уничтожения артиллерии противника эффективно и с боевой, и с экономической точек зрения, потому что для уничтожения одной гаубицы, как правило, требуется всего один барражирующий боеприпас.

Использование «Ланцетов» максимально сокращает сроки выведения украинской артиллерии из строя после ее обнаружения и не требует значительного расхода обычных боеприпасов для ее гарантированного поражения.

На сегодняшний день российская армия ведёт контрбатарейную борьбу в СВО с применением разведывательно-ударного контура, который может включать разведывательные БПЛА различного типа, наземные звуковые, радиолокационные и звукотепловые комплексы артиллерийской разведки, наземных наблюдателей и непосредственно дроны-камикадзе в качестве средства поражения.

Как сообщалось ранее, барражирующие боеприпасы «Ланцет», разработанные компанией ZALA AERO, способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. «Ланцеты» несут, в зависимости от вида поражаемой цели, осколочно-фугасные, кумулятивные или термобарические боевые части массой три или пять кг.