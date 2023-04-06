ДНР, 6 апреля, 2023, 04:53 — ИА Регнум. Военнослужащие ВСУ стали массово отступать и покидать город Артёмовск (ДНР), 6 апреля сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Артемовск

В сообщении приводятся слова одного из украинских военных, который предположил, что отвод проводится из-за большой концентрации Вооружённых сил Украины в городе.

Вместе с тем «РВ» отмечает, что для ВСУ ситуация на артёмовском направлении приближается к критической. Так, украинские военные чуть не оказались в котле в центре города.

При этом на позиции ВСУ активно наступают российские штурмовые отряды, численность которых продолжает расти.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что полное освобождение западных районов Артёмовска от украинских войск может продлиться несколько недель. По его словам, такой прогноз верен, если ВСУ продолжат пополнять свои силы в городе.

Эксперт также добавил, что после ухода украинских военных из этого населённого пункта они могут закрепиться лишь в селе Богдановка к северо-западу от Артёмовска.