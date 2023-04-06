Варшава, 6 апреля, 2023, 04:41 — ИА Регнум. Украинские беженцы, в большом количестве прибывшие в Польшу, убедили местное население в необходимости денацификации Украины. Об этом 5 апреля написал в своей статье для Myśl Polska обозреватель Конрад Ренкас.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Мы наблюдаем у приезжих последствия многолетней нацистской идеологической обработки. Государственный культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов оставил неизгладимый след на поколениях украинцев», — указывает журналист.

По мнению Ренкаса, Украина превратилась в территорию, где абсолютно необходима денацификация. Как пояснил обозреватель, кроме мирных беженцев, в Европу прибыли нацисты из числа тех, что устроили поджог Дома профсоюзов в Одессе и были участниками преступлений «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Донбассе.

Ренкас отметил, что прибывшие нацисты в буквальном смысле поставили Европу в ситуацию экзистенциальной опасности. Как отмечает журналист, массовая миграция украинцев на территорию Евросоюза грозит как минимум дестабилизацией и дезорганизацией экономик стран ЕС, а также выводит на прямую конфронтацию с нацизмом, который по ошибке считался уже побеждённым врагом.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что число беженцев с Украины, которые были зарегистрированы со статусом временной защиты в Евросоюзе, превысило пять миллионов человек. Больше всего беженцев с таким статусом в Польше — 1 млн 577 тысяч человек, в Германии — 922,66 тысячи таких беженцев, в Чехии — 502 тысячи человек и в Великобритании — 191,9 тысячи таких беженцев.