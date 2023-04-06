Чикаго, США, 6 апреля, 2023, 04:20 — ИА Регнум. Женщина, вооружённая огнестрельным оружием, была задержана после проникновения в небоскрёб Trump Tower в Чикаго. Об этом 5 апреля сообщило местное издание Suntimes.

Brad Trump Tower

«Вооруженная женщина взята под стражу после проникновения в Trump Tower», — уточняет издание со ссылкой на городскую полицию.

Задержанную доставили в больницу для оценки её состояния врачами. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал. В полиции пояснили, что происшествие носит исключительно бытовой характер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция сообщила подробности о происшествии с вооружённой женщиной, вошедшей в небоскрёб Trump Tower в Чикаго. Инцидент произошёл в той части здания Trump International Hotel and Tower, где расположен отель. О женщине с винтовкой, вошедшей в здание, полиция получила информацию от очевидцев. По предварительным данным, женщина вошла в одну из комнат отеля со словами о том, что она устала терпеть «плохое обращение со стороны супруга».