Париж, 6 апреля, 2023, 04:22 — ИА Регнум. Вводить запрет на использование прокатных электросамокатов во Франции не следует, заявила 5 апреля министр энергетических преобразований Франции Аньес Панье Рюнаше в эфире радиостанции France Info.

Pulux11 Прокат электросамокатов

По словам министра, электросамокат является безвредным для экологии средством передвижения, которое согласуется с энергетическим переходом и снижением уровня углекислого газа.

Министр признала, что самокаты не выигрывают в сравнении с использованием общественного транспорта, но при этом она подчеркнула, что они благоприятнее для окружающей среды, чем поездки на автомобиле.

Как сообщалось ранее, в Париже прошёл референдум, на котором 90% участвовавших в нём горожан высказалось за запрет аренды электросамокатов. На этом основании парижская мэрия намерена с 1 сентября прекратить прокат электросамокатов.