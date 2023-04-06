Вашингтон, 6 апреля, 2023, 04:01 — ИА Регнум. Страны ЕС пытаются договориться между собой по поводу того, с кем требуется заключить контракты для поставки боеприпасов, которые планируется передать Украине, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

По их информации, Франция выступает за то, чтобы соглашения заключались только с компаниями из Евросоюза. Эту позицию поддерживают Греция и Кипр, которые не хотят допустить на европейский рынок турецкие организации.

По сведениям, представленным двумя дипломатами, Еврокомиссия должна будет дополнительно проработать этот проблемный вопрос. Источники также утверждают, что послы европейских стран договорились о передаче Украине большего количества боеприпасов, о чем будет объявлено на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта издание Euractive распространило информацию о том, что в ЕС боятся, что количество боеприпасов, которые Брюссель может поставить Киеву в рамках готовящегося соглашения, не достигает стоимости в 1 млрд евро. При этом страны Евросоюза не понимают, как поступить с «оставшимися на руках деньгами».

4 апреля Politico написало о том, что Россия якобы собирает разведывательную информацию о предприятиях в Европе, производящих вооружения для Украины.