Вашингтон, 6 апреля, 2023, 03:57 — ИА Регнум. Сотни школьников вышли на акцию протеста против вооружённого насилия в учебных заведениях в нескольких штатах США. Об этом 5 апреля сообщили местные телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В рамках общенационального протеста в акции приняли участие несколько сотен учащихся средних и старших классов в двух городах в штате Миссури, несколько десятков школьников протестовали в штате Техас, а ещё около сотни детей вышли на акцию протеста в штате Вирджиния.

Главным на протестных акциях стал лозунг «Защищайте детей, а не оружие!». Лозунг был написан на транспарантах, школьники громко скандировали его.

Случаи массовой стрельбы в образовательных учреждениях стали одной из ключевых проблем в США. С начала текущего года в США зафиксировано более 100 случаев массовой стрельбы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в марте шесть человек стали жертвами очередного случая стрельбы в приходской школе в городе Нэшвилле в штате Теннесси. Женщина-трансвестит, ворвавшись в школу с оружием, устроила стрельбу, в результате которой погибли трое детей девяти лет и трое педагогов.