Мелитополь, 6 апреля, 2023, 03:32 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремело в городе Мелитополе, временном административном центре Запорожской области. Об этом 6 апреля сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Мелитополь

«Дорогие мелитопольцы, в городе слышны звуки взрывов», — сказано в сообщении.

Серия взрывов в городе прогремела около 02:00 мск. Специалисты устанавливают причину взрывов, а также информацию о возможных пострадавших и разрушениях.

В подконтрольной Киеву части Запорожской области объявлена воздушная тревога, на это указывает онлайн-ресурс по оповещению граждан министерства цифровой трансформации Украины. Кроме того, сирены воздушной тревоги слышны в Днепропетровской и Харьковской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Запорожской области после взрыва автомобиля возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудника военно-гражданской администрации.