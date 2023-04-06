Москва, 6 апреля, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Рекордный бюджетный профицит в размере 1,103 триллиона рублей достигнут Пенсионным фондом России (ПФР) по итогам 2022 года, говорится в аналитической записке Счетной палаты по итогам анализа исполнения бюджета ПФР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пенсионный фонд России

«За 2022 год бюджет ПФР исполнен с профицитом в объеме 1 103 520,18 миллиона рублей», — сказано в тексте документа, на который ссылается РБК.

Доходная часть бюджета фонда составила 12,478 трлн рублей, что на 2,684 трлн рублей больше, чем было по итогам 2021 год. Расходная часть выросла на 1 249 256,19 млн рублей и достигла в 2022 году 11,374 триллиона рублей.

Рост расходов связывают с выплатой 16 пособий и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, исполнение которых было возложено на ПФР. Также сообщается, что Фонд социального страхования (ФСС) достиг профицита бюджета в 119,865 млрд рублей вместо планируемого дефицита.

При этом доходы ФСС в 2022 году составили 1,030 трлн рублей. В 2021 году их было на 27,9% меньше.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября РБК распространил информацию о том, что эксперты РАНХиГС и Института Гайдара предложили создать в РФ резервный фонд пенсионной системы. Авторы идеи считают, что такой фонд должен быть целевым, и его средства необходимо распределять только на выплату пенсий гражданам в случае форс-мажоров, кризисов и резкого снижения поступления страховых взносов.

1 января 2023 года в России начал функционировать Социальный фонд, объединивший в себе Пенсионный фонд и Фонд социального страхования.