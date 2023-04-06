Грозный, 6 апреля, 2023, 03:06 — ИА Регнум. Мэра Москвы Сергея Собянина поблагодарил за решение вопроса со строительством мечети в столице глава Чечни Рамзан Кадыров. Соответствующее обращение к главе города опубликовано 5 апреля в телеграм-канале Кадырова.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

Кадыров рассказал о своём разговоре по вопросу строительства мечети с мэром Москвы Собяниным, которого глава Чечни назвал «дорогим братом». Кадыров отметил, что Собянин, как чуткий политик и хозяйственный градоначальник, нашёл решение, устраивающее всех.

«Мечеть будет построена ближе к центру Москвы, в парковой части, в месте, куда прихожанам будет удобнее добираться на метро или наземном транспорте», — уточнил Кадыров и выразил благодарность Собянину.

Также Кадыров отметил, что любую проблему можно решить дипломатическим, разумным путем, что и сделали чиновники, пока «одна часть провокаторов призывала на митинг, а вторая часть провокаторов давила клавиатуры в комментах».

Глава Чечни напомнил, что Россия является многонациональной и поликонфессиональной страной, этим она сильна и непобедима.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров призвал президента Украины Владимира Зеленского спасаться бегством, поскольку его час уже близок.