Пентагон заключил контракт на производство танков Abrams для ВСУ
Министерство обороны США заключило контракт на $27 млн на производство танков Abrams для Киева
Киев, 6 апреля, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Пентагон заключил контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems на $27,1 млн на производство для Украины танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба министерства обороны США.
Chad Menegay
Танк Abrams
Из сообщения не ясно, какое именно количество будет произведено для Украины. Танки будут изготавливаться на заводе компании, расположенном в штате Огайо. Работы будут закончены к октябрю нынешнего года.
Финансирование контракта осуществляется в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины.
Как сообщалось ранее, Пентагон заявил о намерении предоставить украинской армии танки Abrams до конца текущего года. Официальные лица в Вашингтоне утверждали, что передадут ВСУ 31 танк Abrams.