Киев, 6 апреля, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Пентагон заключил контракт с американской компанией General Dynamics Land Systems на $27,1 млн на производство для Украины танков M1A1 Abrams. Об этом сообщает 5 апреля пресс-служба министерства обороны США.

Chad Menegay Танк Abrams

Из сообщения не ясно, какое именно количество будет произведено для Украины. Танки будут изготавливаться на заводе компании, расположенном в штате Огайо. Работы будут закончены к октябрю нынешнего года.

Финансирование контракта осуществляется в рамках Инициативы о содействии безопасности Украины.

Как сообщалось ранее, Пентагон заявил о намерении предоставить украинской армии танки Abrams до конца текущего года. Официальные лица в Вашингтоне утверждали, что передадут ВСУ 31 танк Abrams.