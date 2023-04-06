Уполномоченный по правам ребенка Львова-Белова: мать Маши Москалевой забрала ее из интерната

Москва, , 01:29 — REGNUM Мать шестиклассницы Маши Москалевой, оказавшейся в интернате в результате привлечения ее отца к уголовной ответственности, забрала девочку из интерната, написала 5 апреля в своем Telegram-канале уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова.

Мария Львова Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ольга уже забрала Машу из социально-реабилитационного центра, где та находилась по заявлению мамы», — сообщила уполномоченный.

Львова-Белова также уточнила, что ребенок поначалу не хотела возвращаться к матери, и ее позицию по закону должны учитывать. Однако, как отметила уполномоченный, в настоящее время девочка изменила свое отношение.

Кроме того, Львова-Белова сообщила, что мать ребенка не ограничена в родительских правах. Уполномоченный пообещала оказать семье всю необходимую поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта отец Маши Алексей Москалев был задержан в Белоруссии. Он скрывался в республике в преддверии приговора Ефремовского межрайонного суда Тульской области, который приговорил мужчину к двум годам колонии за дискредитацию Вооруженных сил России.

До выезда в Белоруссию Москалев находился под домашним арестом. С момента задержания его дочь поместили в социально-реабилитационный центр. Власти собирались ограничить Ольгу и Алексея Москалева в родительских правах.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Ефремов подала по этому поводу иск, рассмотрение которого назначено на 6 апреля.