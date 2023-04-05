Киев, 6 апреля, 2023, 01:45 — ИА Регнум. Охрана полицией Киево-Печерской лавры является инструментом дополнительного давления на монахов и прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Такое заявление сделал 5 апреля украинский адвокат Никита Чекман на своей странице в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Расцениваем такие действия заповедника как дополнительное давление на братию и жителей монастыря с целью осуществления препятствий для совершения богослужений и пользования сооружениями и храмами Киево-Печерской лавры под предлогом «охраны», — сказал адвокат, действующий в интересах УПЦ.

Чекман призвал правоохранительные органы не препятствовать монахам и верующим правомерно пользоваться сооружениями и храмами Киево-Печерской лавры и не нарушать их право на свободу вероисповедания.

Как сообщалось ранее, заповедник «Киево-Печерская лавра» заключил соглашение с полицией Киева об охране территории обители. Поводом для заключения такого соглашения стало расторжение договора аренды с УПЦ. В свою очередь, УПЦ заявила, что не признаёт одностороннего расторжения договора аренды.