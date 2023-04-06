Замглавы МИД Вершинин рассказал о важной функции ООН как международной площадки

Москва, , 01:15 — REGNUM Организация Объединенных Наций (ООН) нужна как международная площадка, где страны могут искать общие позиции по ключевым вопросам. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью RT.

Сергей Вершинин Mid.ru

«ООН сегодня нужна, она сегодня нужна всем как организация, где все страны на основе равенства, равноправия, уважения суверенитета могут высказать свои соображения и искать общие позиции по главным вопросам», — пояснил дипломат.

Вершинин указал, что мировое сообщество находится на стадии перехода к многополярному миру, где будут учитываться интересы всех полюсов. Кроме того, по словам дипломата, на глобальном юге появляются новые центры силы, которым необходимо иметь свой голос на мировой арене и вносить свой весомый вклад.

«Принципы, что были заложены в уставе ООН, для нас являются фундаментальными, мы их придерживаемся, мы хотим, чтобы их придерживались», — подчеркнул замглавы МИД России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что МИД России призвал ООН уделить особое внимание палестино-израильскому урегулированию.

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